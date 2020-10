Dans : PSG.

A Milan, tout le monde se souvient de l’épisode de la dernière prolongation de contrat de Gigi Donnarumma.

Pendant l’été 2017, le jeune gardien italien avait refusé de négocier avec son club, se dirigeant publiquement vers un départ qui avait fait hurler les tifosis lombards, qui l’avaient surnommé « Dollarumma » et lui avaient jeté des faux billets de banque dans les cages. Le dernier rempart avait finalement changé d’avis, mais la question revient sur le devant de la scène. Avant le match du week-end dernier face à la Roma, Paolo Maldini a confié qu’il faisait tout pour prolonger à nouveau contrat de Donnarumma, qui se termine en fin de saison. Sans succès pour le moment, ce qui a le don d’agacer le club lombard. Ce dernier craint de voir son gardien international partir l’été prochain pour zéro euro. Un scénario dont rêve Leonardo pour le PSG, annonce le Corriere della Sera.

Même si le Paris SG a trouvé son bonheur dans les cages avec Keylor Navas, le directeur sportif du club de la capitale n’a jamais caché sa volonté de faire venir Donnarumma. Mais jusqu’à présent, le Milan AC demandait 80 ME pour laisser filer le gardien de 21 ans. Ce n’est bien évidemment plus le cas, et faute d’un accord pour une prolongation de contrat, le DS du PSG va pouvoir rapidement passer à l’action et discuter gros sous dès le mois de janvier avec le numéro 99 du Milan AC. S’il y parvient, Leonardo va tout de même devoir jongler avec le statut de ses gardiens, sachant que Keylor Navas a encore trois ans de contrat, et une place de titulaire bien au chaud en raison de son niveau de jeu.