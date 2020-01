PSG : Nasser Al-Khelaïfi lance l'opération Aouar au mercato

Dans : PSG.

Leader offensif de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est dans le viseur du PSG, qui prépare son attaque pour l’été 2020.

Maitre à jouer de l’OL, Houssem Aouar se régale en ce moment, qu’il évolue en soutien des attaquants, en relayeur ou sur le côté gauche. L’homme du réveil dans le match décisif face à Leipzig avant la trêve est un joueur dont les qualités technique ont toujours été appréciées par les grands clubs. Il était un moment annoncé dans le viseur de Manchester City, où Pep Guardiola adore son style. C’est désormais le PSG qui le courtise. Le Corriere dello Sport avait récemment dévoilé l’intérêt du Paris SG pour l’international espoirs français, mais ce vendredi, Le 10Sport annonce que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi travaillent désormais sur son recrutement en fin de saison.

Le joueur n’a pour le moment jamais émis l’envie de changer d’air, et a récemment confié qu’il se sentait prêt pour une belle deuxième partie de saison avec son club formateur. De son côté, l’OL tient à sa pépite, qui représente la réussite et la qualité de son centre de formation. Mais l’attrait du PSG, avec un effectif de grande qualité, des ambitions européennes et un titre assuré quasiment chaque année, peut faire tourner les têtes. S’il devait se concrétiser, il faudra aussi se montrer très convaincant avec Jean-Michel Aulas, qui se voit régulièrement critiqué pour vendre ses meilleurs talents chaque été. Et Houssem Aouar en fait incontestablement partie.