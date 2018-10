PSG : Naples dit oui à un retour de Cavani... à une condition

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Auteur de 104 buts sous les couleurs de Naples, Edinson Cavani retrouve l’équipe italienne ce mercredi soir en Ligue des Champions avec le PSG.

Un match forcément spécial pour l’international uruguayen, toujours très lié avec Naples, notamment pour des raisons familiales. Par ailleurs sur un plan purement sportif, son retour est régulièrement évoqué. Mais interrogé par RMC Sport, le président italien Aurelio De Laurentiis a fixé une condition indispensable au come-back du Matador : que ce dernier baisse considérablement son salaire, évidemment…

« Cavani est toujours dans mon cœur, je l'ai pris à Palerme pour l'amener à Naples. Avec nous, il a appris à être un vrai attaquant, il a toujours mis plus de 30 buts par saison, il a très bien représenté le Napoli, même en Ligue des Champions. Naples gardera toujours la porte ouverte. Le jour où Cavani acceptera de baisser son salaire, et voudra vivre auprès de ses deux enfants, il sera le bienvenu. Dès qu'il veut, il revient. Avec Carlo Ancelotti, il serait l'attaquant parfait » a confié le président napolitain, certainement nostalgique des trois années passées par Edinson Cavani dans son club (2010-2013). Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera en fin de contrat dans un an et demi.