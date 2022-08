PSG : Monza refuse de faire signer Mauro Icardi

Les dirigeants de Monza ont clairement fermé la porte à la possible signature de Mauro Icardi, dont le nom circulait depuis des semaines chez le promu en Serie A.

Pour son grand retour en Serie A, Monza affrontait le Torino ce samedi soir à l’occasion de la première journée de Serie A. L’occasion pour le club de Silvio Berlusconi de faire le point sur les forces en présence à l’entame d’une saison qui ne sera évidemment pas simple pour le promu. Avant la rencontre face au club de Turin, Adriano Galliani, qui était le bras droit d’Il Cavaliere à l’AC Milan, a évoqué sur la télévision italienne le mercato de Monza, dont il est le président. Et il n’a évidemment pas échappé à une question concernant Mauro Icardi. Car depuis plusieurs semaines, le nom de l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain est cité comme l’un des possibles renforts offensifs de l’équipe italienne, bien évidemment sous forme de prêt et avec une prise en charge importante du salaire d’Icardi par le PSG. Fidèle à ses habitudes, Galliani n’a pas tourné autour du pot.

Monza CEO Adriano Galliani: “We’re not going to sign Mauro Icardi, you can remember my words. No way - we’re not signing him”, told DAZN. 🔴🇦🇷 #PSG



“We don’t need any other forward after signing Andrea Petagna”. pic.twitter.com/Sj2VSvpFhs