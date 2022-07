PSG : Icardi en Serie A, Monza s'attaque à... Wanda Nara !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la vitesse supérieure sur son mercato estival. Le club de la capitale veut se débarrasser de Mauro Icardi, qui a une très belle touche à Monza.

Mauro Icardi est en grande situation d'échec du côté du PSG. L'international argentin a multiplié les absences et les frasques la saison passée. En 30 matchs disputés toutes compétitions confondues, Icardi n'aura marqué qu'à 5 reprises. Un bilan famélique pour un joueur de sa trempe, qui plus est payé un peu plus de 7 millions d'euros par an. Du coup, Icardi se retrouve dans la grande liste des indésirables du PSG. Pour le moment, peu d'équipes se bousculent, compte tenu de son salaire notamment. Mais un club italien ne perd pas espoir de s'attacher les services de l'Argentin : Monza. Promu en Serie A et racheté en 2018 par Silvio Berlusconi, Monza ne manque pas d'ambition cet été sur le marché des transferts. Malgré tout, une arrivée d'Icardi parait compliquée.

Icardi de retour en Serie A, une porte de sortie s'ouvre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Comme l'indique Tutto Mercato dans l'un de ses articles, difficile pour l'heure d'imaginer Icardi rejoindre les Brianzoli. Mais les contacts sont bien établis si l'on en croit le Corriere della Sera. Adriano Galliani a d'ores et déjà ouvert des discussions avec Luis Campos pour prendre la température. Monza ne pourra pas se permettre un transfert sec pour récupérer les deux années de contrat restantes à Icardi et envisage un prêt, tout en demandant au joueur et à son agent, Wanda Nara, de revoir à la baisse ses émoluments. Une Wanda Nara bien implantée en Italie et qui entretient de très bons rapports avec Galliani. D'ailleurs, le duo Galliani/Berlusconi pourrait lui offrir la présentation de programmes de Mediaset en cas de signature de son mari. Autre bon point pour Monza, le fait que le couple Icardi adore la ville de Milan (Monza est à 20km de Milan) et s'y voit de nouveau y vivre. S'il rappelait récemment sa volonté de rester au PSG, Mauro Icardi n'est plus le bienvenu dans la capitale, lui qui n'a pas rentabilisé sportivement le prix de son transfert (50 millions) en provenance de l'Inter en 2020. Luis Campos veut considérablement remodeler l'effectif francilien et Icardi ne fait pas partie des plans. Il a donc une première porte de sortie à Monza. Mais tout porte à croire que l'Argentin fasse un peu trainer les choses, dans l'optique de voir si une meilleure offre se dessine. A noter que Monza a également pris contact avec Paulo Dybala, libre de tout contrat, pour une potentielle arrivée. De quoi séduire les fans du club lombard.