PSG : Pas de fête d'anniversaire, Neymar dézingue les rumeurs

Le joueur du Paris Saint-Germain a tenu à mettre fin aux rumeurs de fête d'anniversaire lancées par la presse brésilienne.

Chaque année, l'anniversaire de Neymar est un moment particulier pour tous les fans de football, particulièrement ceux du Paris Saint-Germain. Il est vrai que l'évènement est souvent un rassemblement des plus grosses stars du football. Connu pour être un incroyable fêtard, Neymar fêtera ses 29 ans le 5 février prochain. La presse brésilienne a rapidement lancé des rumeurs sur une grosse fête organisée par le joueur du PSG, avec des invités venant même d'Amérique du Sud. Un évènement qui serait évidemment loin d'être « Covid-friendly ». Agacé par la situation, le joueur a tenu à mettre fin à toutes ces rumeurs en postant différents messages sur les réseaux sociaux.

« Les mauvais ragots de notre merveilleuse presse brésilienne ont commencé à circuler. Il n'y aura pas de fête ! Et celui qui a commencé ces commérages, cherchera quoi faire et me laissera... Vous aimez inventer des trucs sur moi, bande d'idiots. Combien de temps allez-vous continuer à inventer des mensonges sur ma vie ? Ah la presse brésilienne… » a écrit le Brésilien sur ses comptes Twitter puis Instagram. Déjà, lors du nouvel an, des rumeurs autour d'une fête de réveillon avaient agacé le Brésilien. Souvent critiqué, Neymar semble avoir envie de se racheter une image à Paris. Certainement car le numéro 10 s'apprête à prolonger son aventure dans la capitale de plusieurs années. Une chose est sûre, Mauricio Pochettino sera certainement le plus ravi si son joueur ne faisait pas la fête, une dizaine de jours avant le choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.