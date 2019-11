PSG : Monter Neymar contre Mbappé, le coup tordu de Marcelo

Dans : PSG.

Mardi soir, Thomas Tuchel a fait des choix très forts en laissant sur le banc Neymar au coup d’envoi du match contre le Real Madrid. Au contraire d’un certain Kylian Mbappé…

Si ce choix a divisé de nombreux observateurs, il a véritablement étonné certains joueurs du Real Madrid. A commencer par Marcelo, coéquipier de Neymar en sélection, et qui a sans doute cru à une farce en apprenant la non-titularisation du n°10 du Paris Saint-Germain. Dans les couloirs de Santiago Bernabeu, le défenseur du Real Madrid et de la sélection auriverde a d’ailleurs tenu à réconforter Neymar… en taclant Kylian Mbappé, comme on peut le voir sur des images captées par Movistar.

Le défenseur gauche brésilien, auteur de la passe décisive pour Karim Benzema sur le second but du Real Madrid, a ainsi lâché à Neymar : « Tu joues mieux que Mbappé », afin de lui témoigner son soutien. Une phrase qui ne devrait pas manquer de faire polémique au sein du vestiaire parisien et auprès de Kylian Mbappé, d’autant que l’international tricolore est régulièrement associé au Real Madrid en vue du mercato estival de 2020. Reste que le choix de Thomas Tuchel s’est justifié puisque Kylian Mbappé a marqué tandis que Neymar, lequel est rentré à la pause, n’a absolument pas pesé sur la rencontre. En effet, son entrée en jeu a été assez insipide et c’est logiquement qu’il a récolté la note de 3/10 dans L’Equipe ce mercredi…