PSG : Moise Kean, dossier en stand-by !

Le PSG aimerait conserver Moise Kean, mais le dossier de l’international italien est pour le moment en stand-by au mercato.

Dans quel club évoluera Moise Kean lors des semaines à venir ? Prêté par Everton au PSG la saison dernière, l’attaquant formé à la Juventus Turin fait l’objet de discussions entre les deux clubs. Et pour cause, Leonardo et Mauricio Pochettino apprécient la polyvalence de Moise Kean ainsi que son état d’esprit impeccable. En ce sens, ils souhaitent conserver le buteur de 21 ans, non-retenu par Roberto Mancini pour l’Euro. Depuis le début du mercato, des discussions sont en cours entre les Toffees et le Paris SG. Mais à en croire les informations obtenues par Fabrizio Romano, le dossier Moise Kean est pour le moment en stand-by. Et pour cause, le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid a totalement chamboulé la situation.

Le média affirme que les dirigeants d’Everton ne prendront aucune décision au sujet de Moise Kean sans l’aval du futur entraîneur. Le Paris SG et Moise Kean sont donc dans une situation d’attente particulièrement stressante pour le joueur, qui a témoigné à plusieurs reprises son envie de continuer l’aventure au PSG. Il y a quelques semaines, son frère confirmait dans les colonnes de Tuttosport l’envie de Moise Kean de rester à Paris. « Avec le PSG, il peut prendre beaucoup de plaisir. Il joue avec Mbappé et Neymar, ça ressemble à la Playstation mais tout est vrai. Il n’était pas acquis qu’il se relèverait après la déception en Angleterre. Lui et Raiola prendront la bonne décision au bon moment, il semble difficile pour lui de retourner à Everton » lançait le frère de Moise Kean, pour qui il est évident que l’avenir de l’Italien doit s’écrire à Paris. Le souci, c’est que le PSG n’a pas toutes les cartes en main…