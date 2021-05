PSG : Moise Kean en soldes, Al-Khelaïfi croit rêver

Dans : PSG.

Cet été, la ligne d’attaque du PSG pourrait être bouleversée durant le mercato. Mbappé, Icardi et Kean ne sont pas sûrs de rester…

L’attaquant de l’Equipe de France n’a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir tandis que Mauro Icardi, qui n’a pas convaincu Mauricio Pochettino, est poussé vers la sortie. De son côté, Moise Kean souhaite rester et le PSG a bien l’intention de le conserver. Mais le Paris Saint-Germain doit s’entendre avec Everton, assez gourmand avec l’international italien, dont les prestations en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions ont convaincu Leonardo et Mauricio Pochettino. Il y a encore quelques jours, la presse européenne évoquait des exigences à hauteur de 50 ME de la part d’Everton pour le transfert de Moise Kean.

En réalité, les Toffees réclament bien moins d’argent. Conscients du contexte actuel et des prix du marché, les dirigeants d’Everton valorisent plutôt Moise Kean entre 25 et 30 ME selon les informations obtenues par L’Equipe, une fourchette de prix bien plus réaliste aux yeux du Paris Saint-Germain. Récemment, des discussions entre le PSG, l’entourage de Moise Kean et Everton ont eu lieu afin de prendre la température. Pour l’heure, peu d’éléments chiffrés ont filtré. Mais le PSG a fait savoir à tout le monde à l’occasion de ce premier gros rendez-vous que la volonté du vice-champion de France en titre était de conserver Moise Kean. L’occasion pour l’international italien de réaffirmer sa volonté de rester à Paris. Preuve de sa bonne volonté, Moise Kean s’est mis en quête d’un nouveau logement. Dans son esprit, la donne est claire, l’attaquant formé à la Juventus Turin veut rester au PSG afin de continuer à progresser aux côtés de grandes stars telles que Neymar, Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé. Reste maintenant à s’entendre sur le prix du joueur, et l’affaire sera dans le sac.