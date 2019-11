PSG : Milan Skriniar priorité n°1 de Paris au mercato ?

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra se poser une question cruciale au mercato. Faut-il prolonger, ou non, le capitaine historique du club Thiago Silva ?

Assurément, l’avenir du Brésilien est incertain dans la capitale française. Et pour cause, l’ancien défenseur du Milan AC demeure très performant. Mais à 35 ans, il ne représente plus l’avenir du Paris Saint-Germain aux yeux du directeur sportif Leonardo, qui l’avait recruté en juillet 2012. Raison pour laquelle le boss du mercato parisien s’active pour lui trouver un successeur. Et ce dimanche, la presse italienne lâche un nom qui n’avait encore jamais été associé au Paris Saint-Germain puisque le champion de France en titre viserait Milan Skriniar, selon FC-Inter News.

Le média affirme que le défenseur central slovaque de 24 ans est la grande priorité estivale du Paris Saint-Germain, afin de devenir le successeur de Thiago Silva. Aucun chiffre n’est évoqué au sujet de l’indemnité de transfert du n°37 de l’Inter Milan, mais une chose est en revanche certaine : la concurrence sera rude dans ce dossier pour le PSG. Car outre Leonardo, les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone seraient également sur les rangs pour obtenir la signature de l’international slovaque, véritable pilier défensif de l’Inter Milan depuis plusieurs mois. Une piste à creuser pour le Paris Saint-Germain, vraisemblablement décidé à bâtir son avenir avec un nouveau défenseur central au côté de Marquinhos. Et donc certainement sans Thiago Silva…