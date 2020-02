PSG : Meunier ou Pavard, gros doute au mercato ?

Dans : PSG.

Recruté pour 30 ME par le Bayern Munich au mercato, Benjamin Pavard ne fait pas lever les foules à l’Allianz Arena…

Utilisé à 21 reprises en Bundesliga, l’international français a profité des nombreuses blessures en défense pour conserver une place dans le onze de départ du Bayern Munich. Mais sans aucun doute, le champion d’Allemagne en titre se posera des questions au sujet du poste de latéral droit lors du prochain mercato estival. Evidemment, il n’est pas question pour le Bayern de vendre Benjamin Pavard, un an seulement après son arrivée en Bavière. En revanche, il n’est pas impossible que la direction allemande recrute un potentiel titulaire au poste de latéral droit afin de pousser le champion du monde 2018 avec les Bleus dans ses retranchements.

Et dans cette optique, le Bayern Munich surveille avec assiduité la situation d’un certain Thomas Meunier. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, le défenseur belge n’a toujours pas reçu d’offre officielle de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, ce qui signifie qu’il peut d’ores et déjà s’entendre avec un club dans l’optique de la saison prochaine. Selon les informations de Calcio Mercato, Thomas Meunier aura le choix du roi cet été puisque la Juventus Turin et donc le Bayern Munich sont sur les rangs. Mais comme les latéraux droits de haut niveau ne courent pas les rues, il faudra surveiller un éventuel réveil de la direction parisienne, qui pourrait tout d’un coup dégainer une offre de prolongation de contrat à Thomas Meunier. De son côté, le défenseur du PSG a répété à de multiples reprises que sa priorité était de prolonger à Paris. Mais l’ancien joueur du FC Bruges commence peut-être à s’impatienter…