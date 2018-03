PSG : Meunier ne se laissera pas avoir deux fois par Alves

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Parvenu à passer devant Serge Aurier la saison passée, Thomas Meunier pensait bien être récompensé de sa progression avec une place de titulaire au poste de latéral droit.

Mais un peu à la surprise générale, alors que Paris semblait chercher une doublure, c’est Daniel Alves et son énorme expérience qui est arrivé. Le Belge a cédé sa place au Brésilien, intenable en début de saison, mais beaucoup moins à son avantage depuis l’automne. Au point que l’idée de titulariser Meunier face à Madrid ait été fortement suggéré, sans être suivie par Unai Emery. Une situation difficilement tenable pour le Diable Rouge, qui pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Ou bien de tout faire pour doubler Daniel Alves, comme le suggère son ancien coéquipier à Bruges Ludovic Butelle.

« C’est sûr que pour lui c’est frustrant. Je pense que l’année prochaine, ce sera son heure. Il a plein de qualités et, humainement, c’est vraiment un super gars. On ne peut pas dire : Je reste si je joue, mais il y a une discussion à avoir avec le staff ou le futur staff. Cette année, il apprend auprès d’Alves. Après, ce dernier pourrait passer le relais et devenir sa doublure. En tout cas, ce serait dommage pour le PSG de se priver d’un joueur comme Thomas », a livré l’actuel gardien du SCO dans Le Parisien. Thomas Meunier prendra-t-il toutefois le risque de repousser des offres pour enfin s’installer à Paris, cela pourrait en effet dépendre d’une discussion avec le futur staff technique. Et vous pouvez compter sur le franc-parler du latéral pour qu’il soit fixé rapidement sur son sort.