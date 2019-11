PSG : Meunier ne fera pas ce cadeau à 15 ME au mercato

Dans : PSG.

Toujours pas considéré comme le titulaire de l’équipe à son poste, Thomas Meunier va quitter le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Belge arrive en fin de contrat au mois de juin.

Malgré ses demandes répétées en ce sens, Thomas Meunier n’a obtenu aucune réponse de la part de son club pour étudier une prolongation de contrat. A ce stade, cela ne devrait plus évoluer, tant il parait peu probable que le PSG se réveille courant 2020 pour conserver un joueur sur lequel Thomas Tuchel ne compte pas plus que cela. Pour les dirigeants franciliens, le plus intéressant serait de voir Meunier quitter le club au mois de janvier, afin de récupérer une somme comprise entre 10 et 15 ME.

Selon le Corriere dello Sport, le PSG peut faire une croix dessus. Car l’ancien de Bruges a bien compris qu’il ne serait pas conservé chez le champion de France, ce n’est pas pour partir avant l’heure. Meunier n’a pas l’intention de se trouver un point de chute avant plus tôt que prévu, et quitte à ne pas être conservé par le PSG, autant arriver véritablement en fin de contrat et profiter d’un choix total au mois de juin. C’est la-dessus que compte également l’Inter Milan, principal club intéressé par ses services et qui ambitionne de recruter à nouveau un joueur libre, comme ce fut le cas ces derniers temps avec Diego Godin, Stefan De Vrij et Kwando Asamoah.