PSG : Meunier lâche un compliment XXL à Neymar

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, lors du choc de la 24e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Neymar n’est pas présent sur la pelouse du Parc des Princes.

Pas encore suffisamment remis de sa blessure aux côtes, contractée face à Montpellier la semaine dernière, l'international brésilien a donc dû déclarer forfait pour cette rencontre sans grand enjeu sportif. Au grand dam des supporters franciliens… Sifflé par une partie du public parisien après son dernier mercato estival agité, l’attaquant de 28 ans a rapidement renversé la vapeur. Brillant et décisif à chacune de ses sorties ou presque sous le maillot du PSG, le Ney totalise déjà 15 buts et 10 passes en 18 matchs cette saison. Des statistiques de Ballon d’Or en puissance. Un statut qui collerait parfaitement à la peau du joueur le plus cher de l’histoire du football, comme le raconte Thomas Meunier.

« L’adversaire le plus fort que j’ai affronté ? Je n’ai jamais pris le bouillon pendant tout un match face à un adversaire. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie et faire des histoires, mais lorsque l’on se fait éliminer par le FC Barcelone, Neymar m’a vraiment surpris. Ce n’était pas le joueur du match aller, il avait porté l’équipe toute entière et j’ai vraiment découvert ce qu’était un joueur de classe mondiale », a avoué, dans le magazine officiel du PSG, le défenseur belge, qui préfère donc avoir Neymar avec lui que contre lui. Il faut dire que le Brésilien avait renversé Paris à lui tout seul, avec deux buts, une passe décisive et un penalty provoqué pour le Barça, lors de cette fameuse remontada au Camp Nou (6-1)...