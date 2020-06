PSG : Meunier de retour ? La réponse de Paris est brutale

Dans : PSG.

Le Borussia Dortmund affirme que Thomas Meunier réfléchit à faire une pige de deux mois au PSG. Du côté de Paris, la réponse est brutale.

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a surpris tout le monde en affirmant à la télévision allemande que Thomas Meunier, qui a signé avec le club allemand la semaine passée, pourrait revenir au Paris Saint-Germain afin de finir la saison, et notamment la Ligue des champions. « Thomas Meunier n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de Ligue des champions. Ce que je sais, c'est qu'il réfléchit actuellement à cette possibilité. Et s’il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens », a expliqué le dirigeant de l’adversaire malheureux du Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Des propos qui ont visiblement étonné au sein des dirigeants du PSG, lesquels avaient refusé une prolongation sur le long terme de Thomas Meunier, comme d’Edinson Cavani, mais avait demandé au défenseur belge de rester deux mois de plus ce que le joueur a repoussé pour signer en Allemagne.

Face à cette déclaration du DG de Dortmund, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne bougeront pas. Le Parisien l’affirme ce lundi, il est hors de question que Thomas Meunier revienne pour deux mois au Paris Saint-Germain alors qu’il a refusé l’offre similaire émise par le club de la capitale. « L’affaire est d’autant plus irréalisable qu’elle contient un volet financier a priori insoluble de part et d’autre. Alors que Thiago Silva, Choupo-Moting et Sergio Rico ont accepté de prolonger de deux mois aux mêmes conditions contractuelles qu’avant la crise, Meunier, dont les émoluments à Dortmund ont grimpé en flèches, serait confronté à une perte conséquente de salaire s’il rempilait. Et Paris n’entend pas faire d’exception. Par ailleurs, « les modalités » évoquées par Dortmund imposent en réalité un prêt payant de deux mois. Impossible de croire que le PSG sortira le carnet de chèques pour s’offrir un joueur qui, il y a quelques jours, lui appartenait encore », précise le quotidien francilien, sachant que l’entourage de Thomas Meunier ne croit pas du tout à ce retour provisoire du défenseur international belge à Paris. A quoi a voulu jouer le Borussia Dortmund ? Nul ne le sait.