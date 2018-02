PSG : Meunier a une vision du tonnerre pour PSG-Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga, OM, Coupe de France.

À une semaine du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Thomas Meunier se veut confiant quant aux chances du Paris Saint-Germain.

À cause des blessures de Neymar et de Marquinhos, qui sont tous les deux incertains en vue du match de l'année, la victoire du club de la capitale dans le Classique contre l'Olympique de Marseille est un peu passée au second plan. Mais dimanche soir, le PSG a offert un récital au public du Parc des Princes contre son meilleur ennemi (3-0), grâce à des buts de Mbappé et de Cavani. Paris se met donc dans le droit chemin avant d'aborder le deuxième choc contre l'OM, mercredi prochain en quart de finale de la Coupe de France. Un match qui s'annonce très important pour la suite de la saison du PSG, selon les dires de Thomas Meunier.

« Si le succès est au rendez-vous, je pense que cela va souder la ville de Paris, l’Île-de-France et même ailleurs ! On se doit de tout donner lors de ces matchs à domicile, où l’on est invaincu depuis pas mal de temps. Il faudra faire la différence. Si Paris est capable de renverser le Real ? Ici, tout le monde est décidé à faire pencher la balance en notre faveur et à prendre le dessus. Après, cela reste le Real Madrid et il ne faut pas l’oublier. Cette équipe a gagné trois des quatre dernières Champions League. En tout cas, on va tout donner, c’est sûr. Je suis certain que nous allons gagner. Après, pour la qualification, on verra ! », a lancé, sur le site de son club, le défenseur belge, qui estime donc que le PSG doit gagner contre l'OM puis Troyes pour se mettre dans les meilleures dispositions en terme d'état d'esprit avant le match retour contre le Real au Parc, prévu le 6 mars. Unai Emery connaît donc la recette à suivre pour renverser le 1-3 de l'aller...