PSG : Messi s’explique et présente ses excuses

Attendu à l’entraînement lundi, Lionel Messi ne s’était pas présenté au Camp des Loges. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain s’était envolé pour l’Arabie Saoudite dans le cadre d’un partenariat personnel. Sanctionné par ses dirigeants, l’Argentin a tenu à s’expliquer et à présenter ses excuses dans une vidéo sur Instagram.

Lionel Messi est sorti du silence. Absent de l’entraînement lundi, l’Argentin a été sanctionné par ses dirigeants. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain a écopé d’une suspension de deux semaines pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Une punition que l’Argentin ne semble pas contester. L’ancien joueur du FC Barcelone a en effet réagi calmement dans une vidéo publiée sur Instagram, et dans laquelle il présente ses excuses.« Bonjour, je voulais faire une vidéo après tout ce qui s'est passé », a confié Lionel Messi sur le réseau social.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl