PSG : Messi, Neymar, Mbappé, le rappel de Pochettino

Présent en conférence de presse ce vendredi à l’approche du match face à Strasbourg, Mauricio Pochettino n’a pas beaucoup été interrogé sur la rencontre du week-end ou sur le début du championnat.

Les questions ont beaucoup tourné autour de Neymar, Mbappé, des stars de l’effectif, du recrutement et du travail réalisé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. L’entraineur argentin a tenté de manier la langue de bois de la meilleure façon possible, refusant par exemple de donner le moindre indice sur Mauro Icardi et les questions sur son avenir. Idem pour Mbappé, qui n’a pas de raison de partir et est toujours sous contrat aux yeux de Pochettino. En revanche, le coach du PSG s’est montré plus bavard quand il a été question d’évoquer les ambitions de son équipe. Pour le moment, impossible d’aller plus vite que la musique, le fait d’empiler des noms, aussi prestigieux soient-ils, n’offrait aucune garantie sur le terrain. C’est ce qu’a tenu à rappeler l’ancien entraineur de Tottenham quand il a été interrogé sur l’apport de Lionel Messi à son effectif déjà particulièrement impressionnant sur le papier.

🎙️ 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 : « Je suis excité de retrouver le Parc des Princes avec le public. Je rêvais pour ce que jour arrive. »#PSGlive https://t.co/iAlJmsgQ3u — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2021

« Je suis enthousiaste avec son arrivée, on sait ce qu’il représente et quel joueur il est. Je ne sens pas plus ou moins de responsabilité que dans les autres projets que j’ai connu. Quand on ne gagne pas, il y a des problèmes. Il faut surmonter les obstacles et on est responsable, mais on aime aussi cela. On va tout donner. Nous n’avons pas encore une grande équipe. Nous avons des noms brillants et il faut faire en sorte qu’ils forment une équipe, capable d’atteindre les objectifs. C’est un grand défi et nous l’abordons avec beaucoup d’enthousiasme. On doit créer cette dynamique, cet état d’esprit. Nous voulons amener ce club là où il le mérite », a prévenu un Mauricio Pochettino, qui a insisté sur le fait que le travail collectif devait primer, malgré les énormes individualités.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Nous avons un groupe avec de grands noms et le défi le plus grand défi est de les faire travailler tous ensemble, de créer une dynamique dans laquelle les joueurs se sentent importants et ont un vrai rôle, pour que cela fonctionne. Si nous ne jouons pas en équipe, si nous ne travaillons pas dur, si nous n’avançons pas avec nos principes, alors ce sera difficile d’obtenir les performances que l’on veut », a lancé l’entraineur argentin du PSG, qui sait que l’empilement des joueurs offensifs n’a pas toujours permis de briller en Ligue des Champions, plus que jamais le grand objectif du PSG cette saison.