PSG : Messi marque sa spéciale, les critiques pleuvent

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (3-1), ce samedi soir dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, Lionel Messi a marqué le premier but de sa carrière dans le championnat français.

Cette fois, plus personne n’aura rien à redire sur les débuts de Leo Messi au PSG. Buteur à trois reprises en Ligue des Champions, avec notamment un but contre Manchester City en septembre dernier, le numéro 30 parisien a effectivement débloqué son compteur en L1. Après 413 minutes de mutisme et 19 tentatives en six matchs, l'international argentin a trouvé le chemin des filets à la 87e minute de jeu du match contre Nantes. Un but salvateur, sachant que le PSG menait timidement 2-1 après l’expulsion de Navas et le but contre son camp d’Appiah (81e). Autant dire que le sextuple Ballon d’Or a apprécié cette délivrance. « Je suis content de ce premier but. J'ai eu plusieurs occasions avant dans ce match et dans les matchs précédents. Malheureusement, je n'avais pas pu les convertir. Mais finalement, c'est arrivé aujourd'hui. Je suis très heureux de ce premier but en championnat. J'avais déjà marqué en Ligue des Champions. J'avais eu des occasions, mais je n'avais pas converti. Je suis très content ! », a lancé la star du club de la capitale sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Un premier but en Ligue 1 pour couronner la belle fête du Virage Auteuil !#PSGFCN #30AnsVA https://t.co/M6fMGUZwyR pic.twitter.com/H9fodn0YRF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021

Ce but de Messi fait en tout cas le bonheur de nombreux suiveurs du championnat de France, surtout que Messi a marqué avec sa spéciale. Suite à une passe de Mbappé et à un débordement sur le côté gauche, Messi a effacé Girotto d’un crochet extérieur aux 20 mètres avant d’enrouler sa frappe du gauche dans le petit filet opposé. Un but à la Messi salué sur Twitter.

Il a banalisé ce but. C’est terrible — Football Tactique (@FTactique) November 20, 2021

Enfin !!! La belle frappe enroulée … ☀️ — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 20, 2021

La spéciale Messi — Grégory Ascher (@GregoryAscher) November 20, 2021

Avec cette réalisation, Messi a donc fini de se mettre le public du Parc des Princes dans sa poche. À quatre jours du choc contre Man City en C1 et après avoir validé son ticket pour la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine pendant la trêve internationale, Messi est donc en pleine confiance. Mais ce n’est pas pour autant qu’il a échappé à quelques critiques après son match contre Nantes, au cours duquel il a loupé pas mal d’occasions avant de marquer.

Messi marque donc son premier but en Ligue 1. Ça n'effacera pas la médiocrité globale de son match, alternant entre mauvais choix et erreurs techniques, le tout en marchant. Il reste un joueur fabuleux, mais c'est assez déconcertant de l'observer individuellement. — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) November 20, 2021

Bon match de Messi. Sans plus. #PSGFCNA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 20, 2021

Des reproches qui peuvent être légitimes sachant que les Parisiens en attendent toujours plus de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot. Mais avec un peu de patience, Messi va sûrement retrouver son vrai niveau aux côtés de Neymar et Mbappé afin de porter le PSG le plus haut possible à travers l’Europe.