Le premier but de Messi libère le PSG !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

14e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat le FC Nantes 3-1

Buts pour le PSG : Mbappé (2e), Appiah (81e), Messi (87e)

But pour Nantes : Kolo Muani (76e)

Expulsion : Navas (65e) pour le PSG

Le FC Nantes a bien failli gâcher la fête au Parc des Princes. A l’occasion des 30 ans de la tribune Auteuil, le Paris Saint-Germain a dû s’arracher pour battre les Canaris (3-1) en fin de rencontre. La partie avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score chanceuse de Mbappé (1-0, 2e), qui déviait une frappe de Paredes. Et les Parisiens, impressionnants sur certaines séquences de la MNM, auraient dû plier le match.

Ils l’auraient fait, si le gardien Lafont n’avait pas sorti le grand jeu face à Messi, Mbappé et Neymar lors d’une première période à sens unique. Toutes ces occasions, le PSG allait finir par les regretter. Car les Nantais revenaient avec de meilleures intentions après la pause et se procuraient de nombreuses situations. L’une d’entre elles poussait même Navas à l’erreur, puisque le gardien costaricien, de manière inexplicable, ratait une sortie inutile sur Blas et récoltait un carton rouge à la 65e minute !

Le Parc en feu !

En supériorité numérique, les Canaris en profitaient pour égaliser grâce à la talonnade de Kolo Muani (1-1, 76e), qui battait l’entrant Rico, entré à la place d’un Neymar mécontent de sortir. Le Brésilien retrouvait sûrement le sourire après le csc gag du Nantais Appiah (2-1, 81e). Et surtout après le premier but en Ligue 1 de son ami Messi (3-1, 87e) avec la spéciale de l’Argentin ! Euphorique et sous les fumigènes, le Parc était en feu pour assister à la 12e victoire du PSG en championnat, à quatre jours des retrouvailles avec Manchester City en Ligue des Champions.