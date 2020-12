PSG : Messi fait des miracles, Mbappé prêt à rester

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain.

L’attaquant de l’Equipe de France n’est pas pressé de signer un nouveau bail en faveur du PSG, malgré une belle proposition de l’Emir du Qatar avec une nette revalorisation salariale. Avant de s’engager sur une durée plus longue, l’ancien Monégasque souhaite avoir des garanties quant au projet sportif de Paris. Comme indiqué par ailleurs, la prolongation de Neymar sera décisive pour convaincre Kylian Mbappé d’en faire autant. En revanche, il en faudra plus pour que le natif de Paris paraphe un nouveau contrat dans la capitale française. La concrétisation du dossier Lionel Messi pourrait être décisive selon Diario GOL…

Le média dévoile qu’en cas de signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, alors Kylian Mbappé pourrait se laisser tenter par une prolongation de contrat. Il existe en revanche un problème pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Malgré les fonds sans limite du Qatar, il apparaît à ce jour comme improbable, pour ne pas dire impossible, que le Paris SG aligne un trio offensif Neymar-Mbappé-Messi. En effet, vis-à-vis du fair-play financier et au vu des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 et de la crise des droits télévisuels, il serait totalement irrationnel pour le PSG d’assumer en même temps les salaires de Neymar, de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Le Brésilien étant plutôt parti pour rester, Paris devra sans doute faire un choix déterminant entre le Ballon d’Or et le prodige tricolore au mercato. Tout cela dans un contexte très spécial, avec l’intérêt toujours très vif du Real Madrid à l’égard de Kylian Mbappé…