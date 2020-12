Real : Un mercato blanc, Zidane économise pour Mbappé

Dans : Liga.

L’été dernier, le Real Madrid a surpris tout le monde en effectuant un mercato totalement blanc dans le sens des arrivées.

Malgré les départs d’Achraf Hakimi, Sergio Reguillon, Gareth Bale ou encore James Rodriguez, le Real Madrid a fait le choix de ne recruter aucun joueur. Outre Martin Odegaard et Alvaro Odriozola qui revenaient de prêt, Zinedine Zidane n’a accueilli aucun renfort à la reprise de l’entraînement après le Final 8 de la Ligue des Champions. Un choix pleinement assumé par Florentino Pérez, dicté par la crise financière engendrée par la pandémie de Covid-19. A en croire les informations récoltées par le journal AS, le Real Madrid adoptera la même attitude lors du mois de janvier. Cette fois, Zinedine Zidane est à l’origine de cette décision.

En effet, le média rapporte que l’entraîneur tricolore est pleinement satisfait de son effectif actuel, et a ainsi demandé à Florentino Pérez de ne procéder à aucun changement lors du mercato hivernal. Que cela soit dans le sens des départs ou des arrivées, Zinedine Zidane ne veut rien toucher. Autrement dit, des joueurs tels que Marcelo ou Isco, cités comme de potentiels candidats à un départ, devraient être retenus malgré un statut de remplaçant depuis le début de la saison. En parallèle de cette information, le journal madrilène rappelle que la priorité absolue du Real Madrid est toujours de s’offrir un certain Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. En ce sens, l’économie de tout transfert cet hiver est primordiale afin d’être en mesure d’offrir un gros chèque au Paris Saint-Germain et de combler financièrement l’exigeant Kylian Mbappé. Une stratégie qui semble viable sur le papier, mais qui pourrait se heurter à la volonté de l’Emir du Qatar, dont la priorité est de conserver l’ancien Monégasque…