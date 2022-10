PSG : Messi et Neymar ruinent Mbappé en trois mois

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'une énorme saison en 2021-2022, Kylian Mbappé a tenu le PSG à bout de bras pendant un an. Mais désormais, la star tricolore doit composer avec Lionel Messi et Neymar, qui sont à un niveau jamais connu à Paris.

Bien malin celui qui à l’aube de la saison de Ligue 1 pouvait prévoir qu’après trois mois de compétition, le Paris Saint-Germain pourrait compter sur un duo Neymar-Messi revenu au niveau de celui que les deux footballeurs avaient lorsqu’ils évoluaient sous le maillot du FC Barcelone. Absent de la liste du Ballon d’Or, les deux stars sud-américaines régalent le public du Parc des Princes, et les amateurs de foot à grands coups de gestes géniaux. Kylian Mbappé n’est évidemment pas en reste, le numéro 7 du PSG étant tout de même le meilleur buteur du club de la capitale, grâce notamment à son penalty marqué samedi contre Troyes. Mais c’est une évidence, avec l’énorme montée en puissance de Lionel Messi et Neymar, l’ancien Monégasque n’est plus seul au premier plan. Et pour Nabil Djellit, Kylian Mbappé est même passé dans l’ombre de ses deux coéquipiers.

Neymar et Lionel Messi écrasent tout en Ligue 1

Revenant sur le match contre l’ESTAC, le journaliste avoue que l’on a clairement ressenti ce changement dans la hiérarchie des attaquants du Paris Saint-Germain. « L’impression que j’ai, et cela s’est confirmé contre Troyes, c’est qu’on ne discute plus sur qui tire les penaltys, on lui laisse comme un pourboire en fin de soirée (…) Ceux qui permettent ça aujourd’hui au PSG, ce sont Neymar et Lionel Messi qui sont revenus à un niveau stratosphérique. C’était beaucoup moins le cas la saison dernière, c’est aussi ce qui avait débouché, mais ce n’était pas simple pour lui, sur une Mbappé dépendance. Mais là, on est passé à la Messi-Neymar dépendance. Désormais, ce sont eux les faiseurs de jeu, et finalement Mbappé c’est l’arme fatale, du moins quand il est en réussite. Celui qui assure la finition. Alors oui ils jouent ensemble, car c’est l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais c’est aussi leur intérêt pour une montée en puissance par rapport à l’objectif de l’année pour les joueurs concernés, à savoir la Coupe du Monde », a confié, sur Europe 1, Nabil Djellit, lequel voit cependant un souci majeur à cette attaque de superstars au PSG.

Car pour lui, si en Ligue 1, le choix fait par Christophe Galtier de tout miser sur son trio Messi-Neymar-Mbappé sera toujours payant, face aux monstres européens, le piège d’un effectif mal équilibré pourrait se refermer. « En Ligue 1, le PSG mettra toujours un ou deux buts de plus que son adversaire, au pire ils feront un nul, ou 1 défaite quand ça sera irrationnel. Mais ils ne seront pas en danger en Ligue 1, mais c’est en Ligue des champions qu’on les attend. Et je suis désolé, ils n’ont pas les bons joueurs pour le système de jeu actuel », explique le journaliste, qui sait cependant que les huitièmes de finale de la Ligue des champions arriveront après le mercato d’hiver et que Luis Campos pourra apporter des les joueurs qui manquent encore au Paris Saint-Germain.

Le PSG écrase le championnat avec une attaque de feu

En attendant, le PSG marche sur la Ligue 1 et les statistiques du seul trio Messi-Neymar-Mbappé, 28 buts à eux trois, font peur. Le trio a marqué autant que le Stade Rennais et plus que l'Olympique de Marseille, Lens et toutes les autres formations de Ligue 1, justifiant ainsi les choix de Christophe Galtier. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain fonctionne bien, chacun acceptant de laisser un peu de place aux autres, reste à savoir si cette cohabitation durera longtemps, alors que l'on sait que Kylian Mbappé avait voulu la tête de Neymar lors du dernier marché des transferts. Pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi ne doit pas regretter d'avoir échoué dans cette mission.