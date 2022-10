La MNM sort le PSG du piège troyen

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

13e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat Troyes 4-3

Buts pour le PSG : Soler (24e), Messi (55e), Neymar (62e), Mbappé (77e, sp)

Buts pour Troyes : Baldé (3e, 52e), Palaversa (88e)

Une fois de plus, le Paris Saint-Germain peut remercier sa MNM. Le trio offensif a largement contribué à la victoire contre une séduisante équipe de Troyes (4-3). Contrairement à d’autres formations au Parc des Princes, l’ESTAC était là pour profiter des oublis défensifs des Parisiens. Certains n’étaient pas d’humeur à défendre chez les locaux. Du coup, un contre éclair permettait à Baldé (0-1, 3e) de surprendre le PSG ! On passait même tout près du 0-2 lorsque Rony Lopes voyait sa frappe contrée par Kimpembe.

Le missile de Messi !

Bien sûr, le champion de France poussait pour revenir et finissait par y parvenir grâce à l’Espagnol Soler (1-1, 24e), lancé par Neymar. Pas de quoi assommer des Troyens ambitieux et de nouveau devant au score en deuxième période, suite au doublé de Baldé (1-2, 52e) en pivot ! Un avantage de courte durée puisque Messi (1-2, 55e) se fâchait et expédiait un missile dans la cage de Gallon ! La joie rageuse de l’Argentin en disait long sur sa détermination, tout comme sa superbe passe décisive pour Neymar (3-2, 62e).

Cette fois, l’ESTAC semblait sonné, surtout après la mésentente défensive qui permettait à Mbappé (4-2, 77e) de marquer sur penalty. Mine de rien, cette erreur troyenne coûtera cher puisque les hommes de Bruno Irles parviendront à réduire l’écart par l’intermédiaire du Croate Palaversa (4-3, 88e), trop tard. Le PSG s’en sort bien avec cette courte victoire, et cette inquiétante passivité défensive…