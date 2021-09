PSG : Messi et la Juve, le Parc des Princes doit changer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En marge de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué un possible agrandissement du Parc des Princes.

« J'adore le Parc des Princes, mais on a besoin d'agrandir le stade. C'est très important pour notre futur et pour nos supporters. Je pense vraiment qu'on a un très petit stade. Chaque grand club possède 80.000 spectateurs aujourd’hui » avait lancé le président du Paris Saint-Germain. Pour des raisons architecturales, il est impossible de faire du Parc des Princes un stade de 80.000 personnes. En revanche, un agrandissement à hauteur de 60.000 places est envisageable. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le directeur général délégué du club Jean-Claude Blanc a évoqué ce sujet.

Jean-Claude Blanc veut aussi agrandir le stade

Sur la même ligne que son président Nasser Al-Khelaïfi, il estime que le Paris Saint-Germain doit agrandir son stade pour répondre aux besoin d’un très grand club européen. La venue d’un joueur tel que Lionel Messi doit aider le Paris SG à concrétiser un projet d’une telle envergure selon Jean-Claude Blanc. « L’arrivée d’un grand joueur comme Messi doit pousser le club à penser à la meilleure manière d’avancer, en innovant avec courage, en profitant des opportunités, pour rebondir ou capitaliser un investissement important. Le Parc des Princes, nous l’avons déjà rénové en profondeur et il est très performant d’un point de vue commercial, mais nous voudrions tout de même passer des 48 000 places actuelles à 60 000, en mettant en avant, comme au Juventus Stadium, la proximité entre les supporters et les joueurs qui intimide les adversaires et rend notre équipe presque invincible » a lancé le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, convaincu que le club de la capitale peut agrandir son stade à 60.000 places avec une proximité très intéressante pour le public du Parc des Princes.