PSG : Messi enfin compris, l’Argentine félicite Galtier

Par Eric Bethsy

En difficulté pour sa première année au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a retrouvé un bon niveau cette saison. L’Argentin semble de nouveau épanoui dans le dispositif mis en place par l’entraîneur Christophe Galtier. Une excellente nouvelle pour l’Argentine et son sélectionneur Lionel Scaloni, ravi à l’approche de la Coupe du monde 2022.

En Argentine, la forme de Lionel Messi ne passe pas inaperçue. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain réussit un excellent début de saison et rassure ses compatriotes. Même si la Pulga n’a jamais sombré en sélection, l’Albiceleste et ses supporters avaient de quoi s’inquiéter après les débuts de leur star dans la capitale française. Méconnaissable, Lionel Messi enchaînait les performances décevantes sous les ordres de Mauricio Pochettino la saison dernière.

Son regain de forme peut s’expliquer par une meilleure adaptation sur le plan sportif et dans sa vie privée. Mais pour Lionel Scaloni, les choix de l’entraîneur Christophe Galtier ont sûrement aidé le septuple Ballon d’Or. Le sélectionneur de l’Argentine estime que le nouveau schéma du coach parisien, avec Lionel Messi en position de numéro 10, lui a enfin permis de retrouver ses sensations. « J'ai discuté avec lui, a confié le technicien sud-américain en conférence de presse. Il veut toujours jouer. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises : il jouera toujours. »

Galtier a trouvé la clé

« Sauf s'il se passe quelque chose, il sera toujours là. C'est un cas totalement à part par rapport aux autres, je l'ai déjà dit. Il se sent bien, il est heureux, il joue bien, s’est réjoui Lionel Scaloni. Je crois que le Paris Saint-Germain a trouvé une manière de jouer qui lui convient. Je pense qu'il a franchi un cap avec son équipe et on est contents pour lui, comme toujours. » De bon augure pour l’Argentine à l’approche de la Coupe du monde au Qatar.