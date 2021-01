PSG : Messi en pré-retraite à Paris, c'est parfait pour lui

Dans : PSG.

En fin de contrat dans six mois à Barcelone, Lionel Messi est associé avec de plus en plus d’insistance au PSG dans l’optique du mercato.

Il faut dire que pour l’instant, une prolongation de l’international argentin au Barça n’est pas dans les tuyaux. De plus, rares sont les clubs à être en mesure de payer le salaire démentiel de Lionel Messi, et le PSG fait assurément partie des exceptions, au même titre que Manchester City. Interrogé sur l’avenir de La Pulga par Betfair, la légende brésilienne Rivaldo a estimé que le Paris SG était la destination idéale pour Lionel Messi. Quatre arguments sont avancés par l’ancien buteur de Barcelone : la bonne structure du Paris Saint-Germain, la reconstitution de son duo avec Neymar, la puissance économique du PSG et la découverte d’un championnat plus faible qui pourrait lui permettre de gérer ses efforts afin d’être au top en Ligue des Champions.

« Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi. D'abord parce que c'est un club très bien structuré et parce qu'il jouerait avec Neymar dans un championnat dans lequel il brillerait certainement sans problème. Le niveau de la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga ou la Premier League, donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en Ligue des champions. Financièrement, peu de clubs peuvent s'offrir Messi et lui donner plus d'argent que le PSG. Ce serait donc une grande opportunité pour lui. Ce serait aussi une énorme plus-value pour le football français car avec sa présence, la Ligue 1 serait plus attractive médiatiquement et attirerait plus de sponsors » a jugé Rivaldo, pour qui le Paris Saint-Germain coche toutes les cases. Reste maintenant à voir si le club parisien aura les moyens financiers d’accomplir ce rêve d’enrôler Léo Messi…