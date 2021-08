PSG : Messi arrive à Paris ? La police intervient, tout était faux

Dans : PSG.

Une source proche du PSG, ou du moins supposée l'être, avait annoncé que Lionel Messi arrivait ce dimanche soir à l'aéroport du Bourget. Des supporters et plusieurs médias étaient sur place, mais pour rien puisque peu avant 20h la police est venue demander à tout le monde de partir, aucun avion n'étant attendu.

Ce dimanche, le compte certifié Twitter de La Source Parisienne avait annoncé qu’un avion privé transportant Lionel Messi et ses proches allaient partir à 19 heures de Barcelone pour rejoindre l’aéroport du Bourget vers 20h30. Une rumeur relayée sur toute la planète, au point que plusieurs dizaines de supporters du Paris Saint-Germain, mais également des journalistes, avaient fait le déplacement jusqu’à cet aéroport souvent utilisé par le PSG pour ses déplacements. L’attente était donc grande, mais alors que l’avion était censé décoller à 19 heures, c’est la police qui a débarqué non pas pour canaliser la foule, mais juste pour demander aux personnes présentes sur place de partir car à cette heure de la soirée, plus aucun avion n’était attendu au Bourget, que ce soit en provenance de Barcelone ou d’ailleurs. Autrement dit, Lionel Messi n’était pas en vol vers Paris.

La police va faire partir les supporters et les médias du Bourget. Le dernier vol en provenance de Barcelone est arrivé vers 19h et il était vide. Retour de location nous dit-on. « Pas de vol en provenance d’Espagne non plus ni de dispositif spécial prévu ». #PSG #Messi pic.twitter.com/nM0UdOP7XZ — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 8, 2021

L'avion de Lionel Messi n'arrivera pas ce dimanche soir à Paris

Conscient du malaise, la fameuse source a reconnu que le fameux avion de 14 places n’était jamais parti de Barcelone. « Lionel Messi n’a pas décollé sur son vol initialement réservé. Soit un décalage de quelques heures soit un report sur un autre vol en toute discrétion. C’est pire qu’un film d’action cette histoire. Patience on en saura plus très vite », a relancé ce « spécialiste » du Paris Saint-Germain, qui n'a pas été ménagé par ses followers : « La mythomanie c'est moche.. mendier du RT et du follow l'est encore plus, même un âne sait ça et n'insiste pas », « Oui oui tu t’es trompé mais tu fais croire que tout va bien ptdrrr ? T’es ridicule, j’ai jamais vu quelqu’un avoir aussi peu d’infos que toi menteur ».

Messi est-il dans ce van noir ? Non, mais les supporters veulent y croire quand même #LeBourget pic.twitter.com/u1ZAU8cepN — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 8, 2021

Sur place, tout le monde a tranquillement quitté les alentours du Bourget, les polices ayant confirmé que le dernier avion arrivé de Barcelone avait atterri dimanche après-midi totalement vide, puisqu'il s'agissait d'un avion de location. Et même si au moment précis où tout le monde partait, un avion s'est posé, c'était une une fausse alerte. Les supporters du PSG et de Lionel Messi devront patienter encore un peu, même si cette fois c'est un site qui affirmait que le service de sécurité du Bourget avait vu passer Lionel Messi un peu plus tôt dans l'après-midi.