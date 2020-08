PSG : Messi à Man City, il appelle Neymar pour qu'il vienne !

Dans : PSG.

L'avenir de Lionel Messi suscite toujours des supputations. Et ce jeudi, Manchester City tient la corde et pourrait tenter un coup colossal.

A chaque jour ses révélations sur Lionel Messi, avec cette fois une certitude grandissante, c’est que la star argentine va bien quitter le FC Barcelone, ce qui provoque la fureur des supporters catalans. Et en Espagne on est persuadé que Lionel Messi a d’ores et déjà choisi sa future destination, à savoir Manchester City, où le sextuple Ballon d’Or travaillera sous les ordres de Pep Guardiola, dont il n’a jamais réellement digéré le départ du Barça. Sur place, Messi retrouvera aussi Sergio Agüero, un de ses grands amis. Mais si l’on en croit Jorge Nicola, journaliste d’ESPN Brésil, l’Argentin voudrait également faire venir un de ses coéquipiers préférés sous le maillot de Manchester City, il s’agit bien évidemment de Neymar. « Messi a récemment appelé Neymar afin de l’inviter à la rejoindre à City », affirme même Jorge Nicola.

Ce dernier ne sait cependant pas ce que Neymar a répondu à Lionel Messi, le journaliste d’ESPN avouant quand même que pour exfiltrer Neymar du Paris Saint-Germain, les dirigeants de Manchester City auront fort à faire. A la fois sur le plan financier, car même si les Citizens ont échappé à une lourde sanction de l’UEFA en matière de fair-play financier, ce ne sera pas open bar, mais également parce que du côté du Qatar la rivalité avec Manchester City dépasse le simple aspect sportif et qu’il sera vécu comme une lourde défaite une vente de Neymar à la formation de Pep Guardiola. A priori, Lionel Messi risque donc de ne pas aller totalement au bout de son rêve lors de ce mercato, le PSG n'étant pas le Barça lorsqu'il s'agit de verrouiller un joueur.