PSG : Lionel Messi à la ramasse, Vincent Duluc en redemande

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain le week-end dernier, Lionel Messi ne compte pas partir aussi vite. L’attaquant argentin compte bien réussir au club francilien. Ce que le journaliste Vincent Duluc attend avec impatience.

Sans surprise, les sifflets du Parc des Princes ont affecté Lionel Messi. Avec son ami et coéquipier Neymar, l’Argentin a été l’une des principales cibles des supporters du Paris Saint-Germain dimanche, lors du match de Ligue 1 face à Bordeaux (3-0). Mais il en faudra plus pour décourager la Pulga. En début de semaine, RMC annonçait Lionel Messi déterminé à inverser la situation, et donc à rester au club francilien la saison prochaine. Une réaction pas si étonnante pour Vincent Duluc, prêt à donner une seconde chance au septuple Ballon d’Or.

🚨 Malgré les rumeurs d’une envie de départ lors du mercato estival, Lionel Messi souhaite rester au PSG la saison prochaine. L'Argentin est venu au PSG convaincu qu'il a ce qu'il faut pour être champion d’Europe. — RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2022

« Les sifflets ne jouent pas sur l’avenir des joueurs, ce ne sont que des prétextes, a réagi le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Sinon on aurait dit l’été dernier que Mbappé allait faire une saison pourrie vu comment le Parc l’a traité ! Donc non, non… Je pense que ça n’a pas d’impact hormis de trouver un prétexte à un joueur et un entourage qui voudraient partir. Sauf que moi je me dis que Messi ne peut pas ne pas réussir au PSG ! (…) Il est presque obligé de réussir à Paris, de se réinventer et réussir sa transformation. »

Lionel Messi doit avoir une deuxième chance au PSG

« Il faut séparer son influence de ses stats, et son influence était plutôt intéressante. J’ai vraiment envie qu’il réussisse ! On se posait tous la question : "Quel est le joueur qu’est Messi en dehors de Barcelone ?" Et la réponse est frustrante. Elle peut être décevante mais elle est surtout frustrante ! Elle est incomplète et j’ai envie de voir avec un autre entraîneur et une autre dynamique d’équipe », a réclamé le journaliste, qui refuse d’envisager l’échec définitif à Paris de l’un des plus grands joueurs de l’histoire.