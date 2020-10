PSG : Merci Messi, Griezmann à Paris dès janvier !

Dans : PSG.

Recrue vedette du FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann est totalement passé au travers de sa saison.

Le Français était méconnaissable, perdu sur le terrain, introuvable et peu cherché également, il a payé son positionnement sur le terrain trop proche de celui de l’indétrônable Lionel Messi. L’Argentin a failli partir cet été, mais il a finalement été obligé de rester. Et la saison est repartie sur de mêmes bases, avec forcément de quoi se poser des questions sur son avenir. Surtout que Messi ne comprend toujours pas comment ses dirigeants ont pu mettre le paquet sur le champion du monde français, alors que quelques semaines plus tard, ils ont été incapables de faire une offre pour faire revenir Neymar. La situation est donc plus que tendue, et dernièrement, la presse catalane est allée encore plus loin en annonçant que l’Argentin préfèrerait voir Griezmann partir rapidement pour faire de la place à de meilleurs recrues. Pour aller où ? Au PSG bien sûr.

« Griezmann ne s’intègre pas à Barcelone. Messi et les cadres du vestiaire ne veulent pas de lui, et pour convaincre l’entraineur il y a beaucoup de travail. Le PSG l’adore, et je pense qu’il serait d’accord pour rejoindre Paris dès le mois de janvier », a annoncé Eduardo Inda, patron du média OK Diario en Espagne, et persuadé que le Français va très vite être poussé dehors par le FC Barcelone. Même si son prix a forcément chuté, il reste tout de même à savoir si le PSG a les moyens de faire signer un tel joueur au niveau du transfert et du salaire, et si Griezmann arrivera là aussi à s’intégrer dans un vestiaire et sur le terrain, où chacun a trouvé son équilibre après des débuts délicats.