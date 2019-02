PSG : Al-Khelaifi s'occupe de tout pour régler l'avenir de Dani Alves !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un match absolument remarquable contre Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Dani Alves a visiblement convaincu tout le monde dans la capitale française. A tel point que l’international brésilien, sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, va se voir offrir une année supplémentaire. L’information était dans les tuyaux, et elle se confirme sérieusement puisque le média brésilien UOL Esporte explique que Nasser Al-Khelaïfi a pris personnellement les choses en main, et qu’il va bien proposer une année de contrat supplémentaire à Dani Alves dans les prochains jours.

Pour rappel, l’ancien défenseur de la Juventus Turin et du FC Barcelone émarge à 700.000 € brut par mois au PSG. Il pourrait se laisser tenter de signer un an supplémentaire, aux mêmes conditions salariales. Même si le média sud-américain n’exclut pas un éventuel départ en Premier League, un championnat dans lequel Dani Alves n’a encore jamais joué, et qui semble l’attirer pour poursuivre sa carrière. Reste à voir ce que décidera le polyvalent joueur de 35 ans…