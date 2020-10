Barcelone : Griezmann victime injuste du « tout pour Messi »

Dans : Liga.

S'il est actuellement avec l'équipe de France, Antoine Griezmann sait que du côté du FC Barcelone on attend beaucoup plus de lui cette saison. Des voix s'élèvent pour défendre l'attaquant tricolore.

Antoine Griezmann est plutôt du genre discret, le champion du monde n’ayant pas pris l'habitude se répandre dans la presse ou sur les réseaux sociaux au moindre souci. Et cela n’a pas changé malgré le déluge de critiques qui lui tombe dessus depuis qu’il a quitté l’Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Ayant clairement du mal à trouver ses repères au Barça, Antoine Griezmann n’a pas été aidé par la valse des entraîneurs du côté de l’ogre catalan. De plus, l’international français paie aussi les choix tactiques faits par Barcelone, où le dieu Lionel Messi fait la pluie et le beau temps. Reste à savoir si Ronald Koeman va changer cela, alors que le sextuple Ballon d’Or pourrait partir libre en fin de saison. Pour Mélisande Gomez, Antoine Griezmann ne peut donc pas être considéré comme l’unique coupable de ses performances au Barça.

Sur la chaîne L’Equipe, la journaliste a pris la défense de l’attaquant français de Barcelone. « Antoine Griezmann, c’est aussi l’histoire d’un joueur qui est arrivé au Barça, parce qu’il a tout ce qu’il faut pour y jouer. On était tous d’accord sur ce sujet avant qu’il signe au FC Barcelone et on l’est tous encore maintenant. Mais, il est arrivé au mauvais moment et dans une saison où le jeu du Barça, c’était : « on donne la balle à Lionel Messi ». Il n’y a pas d’entraîneurs au niveau au Barça depuis plusieurs saisons, et ce ne sont pas des excuses mais ce sont des explications. Antoine Griezmann s’est imposé avec Diego Simeone mais c’est plus dur avec le Barça. Maintenant, Ronaldo Koeman, son boulot, c’est de mettre Griezmann dans les meilleures conditions », a prévenu Mélisande Gomez.