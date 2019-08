PSG : « Même un mauvais Neymar est bon », gardons le en L1 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans une semaine, le mercato ferme ses portes et nul ne sait où Neymar jouera, même si l'hypothèse qu'il reste au Paris Saint-Germain semble prendre de plus en plus d'ampleur. Pour Vikash Dhorasoo, il est évident que le PSG doit tout faire pour conserver sa star brésilienne, le fait que Neymar soit en Ligue 1 étant une chose formidable pour notre championnat. Et l'ancien joueur du Paris SG n'a aucun doute, si le Brésilien reste finalement au PSG, alors qu'il souhaite repartir au FC Barcelone, il n'y a aucun doute à avoir sur sa motivation une fois qu'il sera sur le terrain.

« Franchement, même quand Neymar est mauvais, il est bon. Est-ce qu’il a raté des matches quand il jouait ? Lors des deux moitiés de saison qu’il a jouées, y compris en Ligue des champions il a été bon (...) Neymar est le salarié d’une entreprise qui est payé pour jouer et qui a une valeur, un contrat et aussi un futur. Il est millionnaire ? Et alors ? Tu as toujours besoin d’argent (...) Neymar le football c’est son métier, et il jouera au PSG s’il est là (...) C’est une mega star mondial, tout est interprété le concernant. Il faut qu’il reste au Paris Saint-Germain, mais on ne rend pas compte ce qu’a fait le PSG en le faisant venir en Ligue 1 », a confié, sur Yahoo, Vikash Dhorasoo.