PSG : Même sur le banc, Trapp a toujours la cote au mercato

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Alors qu’il s’attendait à une vraie concurrence, Kevin Trapp (27 ans) s’aperçoit que l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a clairement fait son choix.

Le gardien numéro 1, c’est bien Alphonse Areola. Et cela pourrait durer un bon moment étant donné que le troisième portier de l’équipe de France réalise un début de saison correct. Pas de quoi rassurer l’Allemand qui devra bénéficier d’un certain temps de jeu pour accompagner sa sélection au Mondial 2018. Autant dire que si sa situation n’évolue pas, Trapp n’hésitera pas longtemps avant d’aller voir ailleurs cet hiver. Et pourquoi pas au Borussia Dortmund par exemple ?

D’après Sport Bild, le pensionnaire de Bundesliga, mécontent du rendement du Suisse Roman Bürki, envisagerait de changer son dernier rempart. C’est pourquoi les noms de Trapp et de Timo Horn (Cologne) sont annoncés sur la liste des Borussen. Rien de concret pour le moment donc. Mais nul doute que le Parisien ne resterait pas insensible en cas d’offre de Dortmund, qui lui offrirait une belle exposition aux yeux du sélectionneur Joachim Löw.