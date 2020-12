PSG : Même pour 50 ME, ce défenseur français ne signera pas

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain n’est plus en manque au poste de latéral gauche, Leonardo a quand même coché le nom de Theo Hernandez pour le futur.

Pour le moment, le club de la capitale est plutôt bien fourni dans le couloir gauche de sa défense. Car même si Juan Bernat est à l'infirmerie depuis septembre dernier à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Thomas Tuchel peut toujours compter sur Layvin Kurzawa ou Mitchel Bakker, voire même Abdou Diallo, le défenseur central étant capable de dépanner à gauche. Malgré tout ce beau monde, et sachant que le blessé espagnol arrive en fin de contrat à l’issue de cette saison, Leonardo s'intéresse au marché si spécial des arrières gauches. Et depuis quelques semaines maintenant, le directeur sportif a ciblé Theo Hernandez.

Auteur d’une belle saison sous le maillot du Milan AC, avec trois buts et quatre passes décisives en 18 matchs, le joueur de 23 ans est suivi par tous les plus gros clubs européens. Sauf qu’à l’heure actuelle, le Français est jugé comme intransférable. Pièce maitresse du système de Stefano Pioli, le frère de Lucas sera à San Siro la saison prochaine. Car si Leonardo a tâté le terrain dans son ancien club, Paolo Maldini lui a répondu avec un non catégorique. Selon Calciomercato, le Milan n’entamera aucune discussion avec un autre club pour Théo. Acheté pour 20 millions d’euros au Real Madrid en 2019, le latéral gauche vaut aujourd’hui plus de 50 ME. Un prix qui pourrait encore augmenter si Hernandez venait à être appelé en équipe de France dans les mois à venir. Mais en tout cas, le PSG doit tracer sa route dans ce dossier, du moins pour l’année 2021...