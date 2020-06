PSG : Lucas Hernandez à Paris, cible n°1 du mercato !

Dans : PSG.

Plusieurs médias confirment que le Paris Saint-Germain souhaite recruter Lucas Hernandez. Mais le Bayern Munich ne veut pas faire de cadeau au PSG.

Depuis que la Cadena Ser a dévoilé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Lucas Hernandez, les choses semblent devenir sérieuses puisque plusieurs médias, dont RMC, confirment qu’effectivement Leonardo travaille activement sur la piste du défenseur français du Bayern Munich. Ce dernier serait même « la priorité du PSG » pour remplacer Thiago Silva, qui va lui vider son casier au Parc des Princes fin juin ou au plus tard en août. Si le directeur brésilien du Paris SG apprécie le profil de l’international tricolore, il n’est toutefois pas disposé à payer les 80ME réclamés par le club bavarois. Car du côté de Munich, on estime que le natif de Marseille vaut toujours le prix payé l’an dernier pour faire venir Lucas Hernandez de l’Atlético Madrid. Et peu importe si ce dernier a été gravement blessé aux ligaments, les Allemands sont droits dans leurs bottes.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Lucas Hernandez est évoqué au PSG, une telle rumeur ayant déjà circulé avant qu’il ne rejoigne le Bayern Munich. Selon Mohamed Bouhafsi, le défenseur de 24 ans ne dit pas non au challenge proposé par le Paris Saint-Germain, la Bundesliga ne semblant pas lui convenir. Et si le club de la capitale trouve un accord avec les dirigeants munichois, alors Lucas Hernandez sera partant pour évoluer la saison prochaine en Ligue 1. Reste que Leonardo refuse de payer 80ME pour le défenseur, le directeur sportif du PSG ayant reconnu dimanche dans le JDD que Paris ne pouvait pas réellement faire des folies lors de ce mercato. Les négociations risquent donc d’être tendues, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont les idées claires et ne feront pas des folies si les Allemands restent stoïques concernant les 80ME exigés pour le frère de Theo Hernandez. Annoncé lui aussi en contact avec le PSG, ce dernier ne serait en fait pas une cible parisienne.