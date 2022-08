PSG : La mère de Kylian Mbappé brise le silence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Très rare dans les médias, la maman de Kylian Mbappé est brièvement sortie du silence pour évoquer les récents événements au Paris Saint-Germain.

Si samedi soir, on a vu le visage fermé du père de Kylian Mbappé, présent dans les tribunes du Parc des Princes pour PSG-Montpellier, Fayza Lamari, la maman du numéro 7 parisien, se tenait à l’écart du débat. Car c’est peu dire que depuis la séquence avec Neymar, au sujet du deuxième penalty accordé à Paris, et l’attitude très fermée de l’attaquant français, tout le monde se demande ce qu’il va se passer pour Kylian Mbappé. Contacté par le média algérien Kora Plus, Fayza Lamari n’a pas voulu s’étendre sur ce sujet, mais elle a tout de même fait savoir qu’il ne fallait pas en faire des tonnes sur ce sujet, démentant entre les lignes une quelconque situation explosive dans le vestiaire du Paris Saint-Germain suite à la rencontre face à Montpellier.

Le PSG a la situation sous contrôle avec Mbappé et Neymar

Pour la maman de la star française du PSG, tout est sous contrôle au sein du club de la capitale à ce stade de la saison. « Concernant les détails de la crise survenue ces derniers jours au Paris Saint-Germain, Fayza Lamari a refusé de parler des détails de ce qui est survenu ces derniers jours. Elle a juste déclaré : Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain, tout va bien. » Pas de quoi calmer les rumeurs sur un désaccord brutal et profond entre Kylian Mbappé et Neymar, même si forcément les propos très brefs de Fayza Lamari démontrent que dans le clan Mbappé on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu dans cette histoire forcément embêtante.