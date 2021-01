PSG : Mbappé veut partir, Di Meco a tout compris

Dans : PSG.

Après la victoire convaincante du PSG contre Montpellier ce week-end, Kylian Mbappé a évoqué son avenir comme il le fait très rarement.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il n’avait pas encore pris de décision au sujet de son avenir, alors que son avenir contractuel place son club dans une situation inconfortable. A un an et demi de la fin de son bail au PSG, le buteur des Bleus doit prendre une décision rapide en prolongeant son contrat ou en acceptant d’être vendu lors du prochain mercato estival. Invité à s’exprimer sur ce sujet, Eric Di Meco a estimé sur RMC que l’intention de Kylian Mbappé était sans doute de quitter le Paris Saint-Germain. Et pour cause, selon l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille, un joueur ayant la ferme intention de rester dans son club actuel le fait clairement savoir et ne laisse pas planer le doute comme l’a fait Kylian Mbappé après le succès parisien face au MHSC.

« Quand tu arrives à cinq mois de la fin de la saison en te lançant un ultimatum et que tu réponds comme ça, c’est que ta première idée est de ne pas rester. Quand tu pars pour rester, tu le sais rapidement. Tu sais ce qui est bien dans le club et si ce club va t’amener le titre que tu cherches. Je ne pense même pas que ce soit une question d’argent. Je pense vraiment qu’il est en réflexion pour savoir où il a envie d’aller. Quand un jeune joueur débute, il a des envies dans sa carrière. Lui, il peut assouvir toutes ses envies. Peut-être que son envie ultime était de jouer un jour au Real Madrid. Il faut un jour qu’il assouvisse ça. Peut-être aussi qu’il se demande où il peut aller pour gagner la Ligue des champions. Peut-être qu’il va attendre la fin de la saison pour le savoir et que la campagne européenne va lui servir de déclic pour faire son choix » a estimé Eric Di Meco, se basant sur son expérience de joueur pour tenter de décrypter les propos de Kylian Mbappé.