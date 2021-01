Transfert PSG : Mbappé hésite à partir, Lukaku ciblé ?

Dans : PSG.

La période est propice aux rumeurs au Paris Saint-Germain, à six mois d’un mercato estival qui s’annonce explosif.

Et pour cause, malgré une crise sanitaire désastreuse pour les finances des clubs, les mouvements devraient être nombreux à Paris l’été prochain. Sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, le PSG souhaite se renforcer à plusieurs postes clés et notamment au milieu de terrain, où Dele Alli demeure une priorité du club francilien. Par ailleurs, le champion de France en titre devra gérer au mieux les épineux dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, qu’il faudra impérativement parvenir à conserver avant le mois de juin sous peine de les voir partir au mercato. Tous les scénarios sont sur la table et tandis qu’une prolongation du Brésilien fait peu de doutes, la crainte d’un départ de Kylian Mbappé existe.

C’est ainsi que selon les informations de Calcio Mercato, le Paris SG multiplie les pistes afin de combler un potentiel départ de l’ancien Monégasque. A la surprise générale, le média transalpin affirme que Leonardo et Mauricio Pochettino ont coché le nom d’un certain Romelu Lukaku en cas de départ de Kylian Mbappé au mercato estival. En effet, la direction du Paris Saint-Germain apprécie grandement le profil de l’international belge, ultra-décisif à l’Inter Milan depuis plusieurs mois et qui a la cote aux yeux de Leonardo, grand observateur de la Série A. Le média croit par ailleurs savoir qu’Erling Haaland est également suivi, bien que le Norvégien du Borussia Dortmund soit également ciblé par le Real Madrid et certains cadors de Premier League. Il est par ailleurs important de préciser qu’il s’agit de pistes de replis en cas de départ de Kylian Mbappé, mais que la priorité de Leonardo et des Qataris est toujours de prolonger l’international tricolore. Après la victoire contre Montpellier, l’ancien Monégasque a toutefois fait savoir qu’il était en pleine réflexion, preuve que son choix n’est pas encore acté et qu’il faut se parer à tous les scénarios.