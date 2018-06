PSG : Mbappé vendu par le PSG, un démenti fracassant

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Il y a quelques jours, le Daily Mirror lâchait une information très surprenante en affirmant qu’un départ de Kylian Mbappé était envisageable cet été. Un an seulement après son arrivée en provenance de Monaco, il serait évidemment très surprenant de voir l’international français quitter le Paris Saint-Germain. Journaliste à ESPN, Julien Laurens a d’ailleurs expliqué qu’il était clairement impossible que le natif de Bondy fasse déjà ses valises au mercato. « Ce sont des rumeurs infondées » affirme-t-il, visiblement certain de ses informations.

« Je ne sais pas d’où ces rumeurs arrivent, mais elles sont absolument infondées. Le PSG l’a acheté, c’est un joueur du PSG maintenant. Oui, il y a le fair-play financier, mais Paris doit vendre pour environs pour 60 M€ avant le 30 juin. Ils l’ont presque fait avec Javier Pastore à 24M€, Yuri Berchiche à 20M€ et Odsonne Edouard pour 10M€. Pour les ventes, ils sont presque dans le vert. De plus, Kylian Mbappé ne souhaite pas partir. Et Paris ne veut pas le vendre. Kylian Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine » a expliqué le journaliste anglais, généralement bien renseigné sur le mercato des clubs anglais. Manchester United et les autres prétendants de Kylian Mbappé peuvent donc oublier l’attaquant du PSG. Du moins pour cet été…