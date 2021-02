PSG : Mbappé va s’amuser, la défense du Barça est un gruyère

Dans : PSG.

Dans six jours, le PSG sera sur la pelouse du FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Une rencontre extrêmement attendue au vu des récentes polémiques entre Paris et le Barça, sur fond de transfert de Lionel Messi. En parallèle, les deux clubs n’ont pas vraiment préparé ce choc de manière optimale. En effet, le Paris SG a perdu Angel Di Maria puis Neymar sur blessure lors des matchs contre l’OM et le Stade Malherbe de Caen tandis que le FC Barcelone s’est incliné logiquement sur la pelouse de Séville en Coupe du Roi. Face aux Andalous, la formation de Ronald Koeman, totalement décimée en défense, a particulièrement souffert. Ce qui laisse un énorme espoir aux Parisiens selon Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC.

« Vous avez vu la défense du Barça et l’état d’Umtiti ? Séville a été largement supérieur au Barça même si Bounou a fait quelques bons arrêts. Le 2-0 est logique. Surtout il y a un immense problème en défense centrale. La preuve c’est que Ronald Koeman a laissé Clement Lenglet sur le banc pour ne pas prendre de risque avec lui. Lenglet-Umtiti contre Paris ? Si la défense centrale du Barça face au PSG c’est Lenglet-Umtiti, je vous annonce que le PSG est qualifié dès le match aller. Umtiti n’a plus le niveau de la première division espagnole. C’est tout. C’est triste à dire, mais il n’a plus la vitesse. Les solutions pour Koeman… c’est de mettre De Jong derrière, mais tu le perds au milieu de terrain, ou faire jouer Mingueza, un petit jeune » a lancé Fred Hermel, très inquiet pour le FC Barcelone, qui sera privé de Gérard Piqué et probablement de Ronald Araujo pour le match aller contre le PSG dans six jours.