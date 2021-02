Neymar : Pierre Ménès pose la question qui fâche

Dans : PSG.

Blessé mercredi contre Caen, Neymar est incertain contre le FC Barcelone. Pierre Ménès est quand même doublement interloqué.

Le Paris Saint-Germain pourrait payer au prix fort sa qualification pour la suite de la Coupe de France, puisque le match contre Caen a laissé sur le carreau Neymar. Même si on ne connaît pas la gravité de la blessure du joueur brésilien, sa participation au 8e de finale aller la semaine prochaine contre le FC Barcelone semble compromise. Certains se demandent pourquoi Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Neymar pour cette rencontre disputée en milieu de semaine dans un froid polaire, alors que le PSG va de nouveau enchaîner les matchs. L’entraîneur argentin a répondu à cette question. « Il n’y a pas de regrets d’avoir fait jouer Neymar. Il était en condition pour jouer. Ce sont des choses qui arrivent », a expliqué l’ancien coach de Tottenham, qui connaît cependant le passé de Neymar avec le Paris Saint-Germain à cette époque de l’année.

Evoquant cette titularisation de Neymar, contraint de céder sa place à Kylian Mbappé à l’heure de jeu en raison de sa blessure à l’adducteur, Pierre Ménès a tout de même du mal à comprendre deux choses, l’une concernant la faute de Steeve Yago et l’autre sur le fait que le joueur de la Seleçao débute cette rencontre. « Et pas de jaune évidemment c’est Neymar . En même temps quelle idée à la con de lui faire jouer ce match », a lancé, via Twitter, le consultant de Canal+, qui s’est étonné du choix de Mauricio Pochettino, qui en a profité pour rappeler que ce dernier avait fait tourner un peu contre l’Olympique de Marseille. Nul doute que si Neymar est forfait lors du match aller face à Barcelone et que cela tourne mal pour le PSG, Mauricio Pochettino pourrait prendre la foudre.