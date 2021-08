PSG : Mbappé un traitre à Paris ? Il est écoeuré

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, mais cela n'a pas empêché l'attaquant d'être sifflé la semaine passée au Parc des Princes. Même si Mbappé veut aller au Real Madrid, un tel traitement scandalise Thierry Henry.

Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 et pour l’instant, le champion du monde ne paraît pas vraiment vouloir prolonger avec le club où il est arrivé en 2017 pour 188 millions d’euros. Mais sur ce que l’on voit depuis le début de la saison de Ligue 1, Kylian Mbappé ne se ménage pas pour faire le job avec le PSG, et cela malgré l’accueil hostile du Parc des princes. A l’occasion de la réception de Strasbourg, et de la présentation des nouveaux joueurs parisiens, notamment Lionel Messi, Mbappé avait été sifflé à la présentation des équipes. Visiblement convaincu que leur attaquant ne rêve plus que du Real Madrid, une partie des fans parisiens s’en est pris à ce dernier. Mais cela n’a pas empêché Kylian Mbappé de fêter la victoire face au Virage Auteuil ce soir-là, tout comme il l’a fait vendredi soir à Brest. De quoi calmer les rumeurs d’un départ imminent.

Le maillot de Kylian Mbappe en fond 👀🤣😂 pic.twitter.com/xsUkKkGvbG — Real Madrid Univers (@Real_Univers) August 22, 2021

Kylian Mbappé donne le smile à Thierry Henry

Cela n’empêche cependant pas les critiques de tomber sur la star française du Paris Saint-Germain, accusé tour à tour d’avoir la grosse tête, de ne penser qu’au Real Madrid ou de ne pas vouloir être dans l’ombre de Lionel Messi. Consultant pour Prime Video, Thierry Henry avoue être choqué de tout ce qui se dit sur Kylian Mbappé. « On ne sait pas ce qu’il se passe avec Kylian Mbappé. On peut toujours spéculer et dire beaucoup de choses. Moi, ce que je vois c’est que c’est un joueur qui est toujours là, qui s’entraîne, qui travaille, qui court et qui essaie de créer des actions pour ses partenaires et qui marque des buts. C’est un joueur qui honore également son contrat au PSG puisqu’à l’arrivée, il ne fait rien de mal et il répond sur le terrain. Comme je le dis souvent, lorsqu’on a un joueur hors pair on cherche toujours la petite bête. J’espère qu’il va rester au PSG, j’espère qu’il sera bon, et qu’il verra après ce que le futur peut lui apporter car c’est normal qu’il évalue les choses. Mais est-ce qu’il manque de respect à quelqu’un ? Non, je n’ai pas encore vu ça. Il est là, il est présent et il joue même bien », explique le légendaire attaquant tricolore.

A une semaine de la fin du mercato estival, Kylian Mbappé, et même si la presse espagnole est convaincue que le Real Madrid tentera un dernier assaut en contactant enfin le Paris Saint-Germain, tout semble indiquer que l'attaquant français sera aligné avec Lionel Messi et Neymar cette saison, et pourquoi pas dès le week-end prochain à Reims. Et pour Thierry Henry, cela doit suffire pour donner la banane à ceux qui aiment le football, et pas uniquement les supporters du PSG.