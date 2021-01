PSG : Mbappé, un salaire XXS et un avantage en or au Real ?

Dans : PSG.

Intéressé de longue date, le Real Madrid devrait passer à l’action pour tenter de recruter Kylian Mbappé en provenance du PSG l’été prochain.

Zinedine Zidane et Florentino Pérez rêvent de l’attaquant du Paris Saint-Germain depuis de longues années. Pour le Real Madrid, c’est clairement le moment ou jamais de passer à l’offensive, alors que le natif de Paris ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat dans la capitale française. Il est néanmoins d’ores et déjà acquis que le Real Madrid ne sera pas en mesure d’offrir à Kylian Mbappé un salaire équivalent à celui qu’il perçoit déjà au Paris Saint-Germain. Le club merengue a toutefois une idée derrière la tête afin de soumettre une offre attractive à Kylian Mbappé sur le plan financier, à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes.

Un sacrifice du Real sur le droit à l'image ?

Le média espagnol croit savoir que pour compenser son nouveau salaire à la baisse, Kylian Mbappé pourrait obtenir un pourcentage supérieur de ses droits à l’image. Très concrètement, le Real Madrid ne détiendrait pas 100 % des droits visuels de Kylian Mbappé, laissant ainsi plus davantage au joueur et à son entourage sur ce point. Un stratagème plutôt malin pour le Real Madrid, qui refuse de faire exploser sa masse salariale en offrant un pont d’or à l’ancien Monégasque, mais qui est en revanche enclin à lui laisser une partie des bénéfices générés par son image sur toute la publicité et le marketing mis en place par le Real Madrid avec l’image du Parisien. Reste maintenant à voir ce que l’entourage de Kylian Mbappé pensera de tout cela, alors que le joueur a fait savoir après la victoire du PSG contre Montpellier qu’il était toujours en pleine réflexion au sujet de son avenir…