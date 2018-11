PSG : Mbappé un grand joueur ? Domenech y va de sa critique

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

A quelques semaines de la remise du Ballon d'Or 2018, dont il est un des favoris, Kylian Mbappé suscite énormément de commentaires et d'analyses, la star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France devant désormais tenir son standing. Et le statut de grand joueur qui colle à Kylian Mbappé est discuté par certains...dont Raymond Domenech. Pour l'ancien sélectionneur national, l'attaquant du PSG a tout pour être une star, mais il ne l'est pas pas encore tout à fait.

Et sur la chaîne L'Equipe, Raymond Domenech a donné son avis sur Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé est-il un grand joueur ? La question est batarde. Oui c’est un grand joueur, mais pour le moment c’est un intermittent grand joueur. Il n’est pas grand joueur en permanence. C’est vrai que sur quelques matches il a fait pencher la balance, et il y a des matches où on ne l’a pas vu où il n’a pas été là, où il n’a pas emmené son équipe que ce soit avec le PSG ou avec l’équipe de France. Il n’a pas encore de stabilité », a fait remarquer l'ancien coach des Bleus, qui demande de la patience, mais ne semble pas réellement avoir des doutes sur l'avenir de Kylian Mbappé.