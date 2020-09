PSG : Mbappé, Tuchel, Al-Khelaïfi… Leonardo ne les supporte plus !

Dans : PSG.

En plein sprint final du mercato, Leonardo commencerait sérieusement à s’agacer. D’après Daniel Riolo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain vivrait mal ses conditions de travail.

Cela n’aura échappé à personne, Leonardo était plutôt tendu lors de ses dernières sorties médiatiques. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est notamment plaint des critiques contre le club de la capitale et du calendrier décidé par la Ligue de Football Professionnel. Mais l’origine de son agacement se situe peut-être ailleurs. C’est du moins l’explication de Daniel Riolo, qui croit savoir que le dirigeant brésilien, souvent en désaccord avec l’entraîneur Thomas Tuchel et abandonné par le président Nasser Al-Khelaïfi, ne supporte plus ses conditions de travail, loin des promesses tenues à son retour l’année dernière.

« Leonardo est saoulé ! On lui avait dit qu’il aurait les pouvoirs, mais il ne les a pas vraiment et il y a toujours ce problème avec Tuchel, a commenté le journaliste de RMC. Là, Leonardo est un peu à bout. En plus il y a la pression sur le mercato, notamment Mbappé qui se croit obligé de donner des conseils : "J’aimerais bien Thomas Partey et ceci cela…" Il y a eu tout ce qui s’est passé au moment du confinement quand ils ont voulu négocier la baisse des salaires. Nasser Al-Khelaïfi a lui des problèmes avec la justice en Suisse. » Pas l’idéal pour terminer le mercato du PSG qui a encore besoin d’un attaquant et d’un élément défensif au milieu ou dans l’arrière-garde.