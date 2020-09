PSG : Di Maria un grand joueur ? Larqué se lâche

Dans : PSG.

Sanctionné pour son crachat lors du Classique, Angel Di Maria manquera quatre matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Un coup dur pour les Parisiens ? Pas vraiment selon Jean-Michel Larqué.

Déjà perturbé par son manque de préparation, des blessures et des contaminations au Covid-19, le Paris Saint-Germain est désormais confronté à des sanctions. Après les incidents du Classique, Neymar et Leandro Paredes ont écopé de deux matchs de suspension, plus un avec sursis. Tandis que l’ailier Angel Di Maria sera privé de quatre rencontres à cause de son crachat. Une absence, additionnée aux autres, qui risque de peser compte tenu de l’influence de l’Argentin dans le jeu parisien.

Mais ce n’est visiblement pas l’avis de Jean-Michel Larqué, pas du tout emballé par l’apport de l’ancien Merengue depuis sa signature en 2015. « Quand il est arrivé au PSG, après avoir été replacé milieu relayeur au Real Madrid, où il avait réussi six mois de bonne qualité, et notamment une finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid qui était plutôt satisfaisante, on nous avait dit que c'était pour franchir un palier, a rappelé le consultant de RMC. Je ne crois pas que le seul Di Maria ait fait franchir une quelconque marche de quelque hauteur que ce soit. »

« Un très grand joueur ? J’en doute »

« Mais je reconnais que c'est un bon joueur. Que ce soit un très grand joueur, j'en doute un petit peu. Je suis quand même persuadé que beaucoup de joueurs évoluant avec Neymar et Mbappé resteraient dans l'ombre de ces joueurs. Avec tout le respect que j'ai pour les équipes de Ligue 1, je pense que le PSG peut réussir un petit résultat positif sans Di Maria », a annoncé Jean-Michel Larqué, sachant que le milieu offensif manquera les matchs contre Angers, Nîmes, Dijon et Nantes.