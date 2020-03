PSG : Mbappé trop égoïste, Luis Fernandez lui fait la morale

Dans : PSG.

Malgré un bilan incroyable de 86 buts en 118 matchs sous les couleurs du PSG depuis 2017, Kylian Mbappé peine à faire l’unanimité chez les plus fervents supporters parisiens.

Ces dernières semaines, des petites frictions sont mêmes apparues entre les Ultras du PSG et l’international tricolore. « Kombouaré, Gino, Raï c’était la rage de vaincre. Thiago Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos c…. » pouvait-on notamment lire dans les tribunes du Parc des Princes le 23 février dernier lors du match entre le PSG et Bordeaux. Dans la nuit, Kylian Mbappé avait riposté via Instagram avec un message énigmatique. « Peur de gagner ? » avait publié l’international tricolore, qui doit faire quelques petits efforts au niveau de son comportement pour être totalement adopté par les supporters selon Luis Fernandez.

« Le talent, tout le monde sait qu'il l'a. Mais tu es aussi jugé sur ce que tu renvoies. Kylian est dans un collectif et quand il s'énerve parce que Cavani ne lui remet pas un ballon, on retient le gars qui pense d'abord à lui. Il doit progresser là-dessus. Kylian paie aussi le fait que le PSG n'arrive pas à aller où tout le monde l'attend. À force, les supporters emmagasinent une grosse charge de frustrations et ce sont les stars qui prennent » a analysé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain dans les colonnes du journal L’Equipe. En plus de faire évoluer certains points au niveau de son comportement, Kylian Mbappé sera également attendu sur sa faculté à faire basculer les matchs décisifs de Ligue des Champions avec le PSG. En ce sens, sa prestation lors du match retour contre le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes sera scrutée de près…