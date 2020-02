PSG : Les supporters l’attaquent, Kylian Mbappé riposte !

Dans : PSG.

Chahutées sur le terrain par une vaillante équipe de Bordeaux (4-3), les stars du PSG ont également été invectivées en tribune en marge du match de dimanche soir.

Il faut dire que chez les supporters du Paris Saint-Germain, la défaite 2-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions passe mal. C’est ainsi que dans les tribunes, certaines banderoles ont fleuri durant la rencontre PSG-Bordeaux, et les stars de Paris étaient clairement visées. Sur l’une d’entre elle, on pouvait lire « Kombouaré, Gino, Raï c’était la rage de vaincre. Thiago Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos c…. ». Une banderole qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs… mais également les joueurs eux-mêmes.

Buteur contre les Girondins de Bordeaux sur une véritable offrande d’Edinson Cavani au cours de la seconde période, Kylian Mbappé a personnellement réagi à cette banderole sur son compte officiel Instagram. Et visiblement, l’attaquant de Paris et de l’Equipe de France n’a pas trop apprécié. « Peur de gagner ? » a-t-il simplement posté en story sur son compte Instagram, l’air étonné voire ironique. Il faut dire qu’il est assez incongru d’insinuer que Kylian Mbappé a peur de gagner quand on sait que du haut de ses 21 ans, l’ancien Monégasque collectionne déjà les coupes nationales, les titres de champion de France et surtout, possède dans son armoire à trophée la Coupe du monde. Sans oublier que sous les couleurs de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a disputé une demi-finale de Ligue des Champions. Un rang que le Paris Saint-Germain rêve d’atteindre depuis plus de 7 ans maintenant… en vain, pour l’instant.